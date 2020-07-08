وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور تعلن عن ارتفاع عدد الاصابات لديها... كم بلغ عددها؟

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اعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور وبناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور بأنه "تم تسجيل 5 إصابات جديدة اليوم بفايروس covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا"، 4 إصابات لوافدين من أفريقيا وإصابة لمقيم، والعمل جار لرصد دائرة المخالطين وتحديد مصدر العدوى. ولم يسجل أي حالة مشتبهة حتى ساعة إعداد التقرير.





وارتفع عدد المصابين في القضاء إلى 98 مصابا توزعوا على الشكل التالي:

85 حالة وافدة من إفريقيا (حالة وفاة واحدة).

3 حالات وافدة من أوروبا.

10 حالات محلية (حالة وفاة واحدة).

وقد تماثل 60 منهم الى الشفاء بشكل تام.



واشارت الوحدة الى انها " بالتعاون مع طبابة القضاء ستتابع مرحلة فتح المطار من خلال متابعة الفحوص المخبرية (PCR)للوافدين ستعتمد الآلية التالية:

- في ما يخص الشخص العائد وقد خضع للفحص في الخارج، وكانت نتيجته سلبية، يخضع مجددا للفحص في المطار، ويتم إلزامه بالحجر لمدة 24 ساعة، بإنتظار النتيجة ويوقع على تعهد بذلك.

- في حال كانت نتيجة الفحص سلبية يكون حرا.

- في حال كانت النتيجة ايجابية يتم نقله إلى المستشفى في منطقته: على أن يبقى في المستشفى في حال ظهرت الاعراض عليه - إذا لم تظهر الاعراض عليه يتم تحويله للحجر العام - الحجر المنزلي.



في ما يخص الشخص الذي لم يخضع للفحص في الخارج، او كان وافدا من بلد غير موثوق: يخضع للفحص في المطار، و يلزم بالحجر لمدة 24 ساعة، بإنتظار النتيجة ويوقع على تعهد بذلك.

- في حال كانت النتيجة إيجابية، يتم نقله إلى المستشفى في منطقته: على أن يبقى في المستشفى في حال ظهرت الاعراض عليه - إذا لم تظهر الاعراض عليه يتم تحويله للحجر العام - الحجر المنزلي.



- في حال كانت النتيجة سلبية يلزم باستكمال الحجر المنزلي لمدة 10 أيام من تاريخ وصوله للبنان وتتم متابعته من قبل طبابة القضاء وأي مخالفة لتطبيقات هذه الآلية ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء".



واكدت الوحدة انها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة. وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل".