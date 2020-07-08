وزارة الطاقة والمياه: الدعوة مفتوحة للجمعيات وشخصيات المجتمع المدني للمشاركة وطرح الهواجس

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صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان الاتي:

“أعلنت وزارة الطاقة والمياه أنها بدأت اليوم بالتنسيق مع وزارة الاعلام ومجلس الانماء والاعمار بجلسات الحوار العام حول سدّ بسري وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 2/4/2020.



وأضافت أن الحوار الذي جرى اليوم على مرحلتين في السراي الحكومي سوف يستكمل الجمعة المقبل بجلسة صباحية، يليها مؤتمر صحافي تتلى خلاله التوصيات.

وأسفت الوزارة لعدم حضور عدد من جمعيات وشخصيات المجتمع المدني، مجدّدةً الدعوة المفتوحة لهم للمشاركة الفعالة وابداء الرأي وطرح الهواجس، اذ ان الفرصة ما زالت سانحة في الجلسة الختامية الجمعة المقبل”.