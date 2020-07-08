صاحب محطة تعرض بالضرب المبرح لمراقبتين من "حماية المستهلك"!

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غرد وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه عبر حسابه على تويتر قائلاً: "أثناء قيام مراقبتين من مديرية حماية المستهلك بزيارة كشف في منطقة تبنين، تعرض لهنّ صاحب محطة الوقود خ.ب بالضرب المبرح والتهديد وتحطيم سيارتهن اثر تسطير محضر ضبط بحقه لمخالفته التسعيرة الرسمية وبيعه تنكة المازوت ب28000 ل.ل! "

وتابع: "اي تعرّض للمراقبين هو اعتداء على حقوق المواطنين جميعاً في أمنهم الاقتصادي والاجتماعي في هذه الظروف الصعبة. وبالتالي، لا يمكن التهاون بأي شكل من الاشكال مع مثل هذه الاعتداءات. نطلب من القوى الأمنية التحرك الفوري ونتمنى على القضاء المختص الإسراع باتخاذ كافة التدابير اللازمة."