هكذا توزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على المناطق اللبنانية

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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليوم الاربعاء، حول مستجدات فيروس كورونا عن عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان ( 24 من المقيمين و15 من الوافدين) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 1946 إصابة.



ولفتت الوزارة إلى أنه "إستقر عدد الوفيات على 36 حالة وفاة، وبلغ عدد الحالات التي شُفيت 1368 حالة".



وأشارت الوزارة إلى أنها "أجرت خلال الـ24 ساعة المنصرمة 2560 فحصاً محلياً و998 فحصاً في المطار".



وتوزَّعت الإصابات الجديدة على البلدات، وفقاً للآتي:



الحمرا، عين التينة، المزرعة، البسطة، طريق الجديدة، راس النبع (بيروت) إصابة واحدة في كل بلدة.

عين الرمانة(2)، برج البراجنة (2)، الغبيري (2)، بعبدا (1)، الشياح (1)، بعبدا (1)، حارة حريك (1)، (بعبدا).

باسكينتا (1)، رومية (1) (المتن).

الشويفات (1)، حي السلم (1) (عالية).

جدايل (1) (جبيل).

المعرض(1)، طرابلس (1)، (طرابلس).

كفرعقا (1) (زغرتا).

تعلبايا (4)، ضهور زحلة (1) (زحلة).

البابلية (2)، الخرايب (2) (صيدا).

العباسية (1)، مزرعة مشرف (1) (صور).

عيناتا (1) (بنت جبيل).