مستخدمو الميكانيك: قرار إقفال مراكز المعاينة يعني قطع أرزاق مئات العاملين

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أكد المستخدمون في مراكز المعاينة الميكانيكية وعائلاتهم في بيان، "عطفا على البيان السابق، على جميع المعنيين والسائقين وخصوصاً اتحادات النقل البري، عدم تحويل مراكز عملهم ولقمة عيشهم ومصدر رزقهم الى مادة سجال".



وجددوا التأكيد أنّ "قرار إقفال مراكز المعاينة يعني قطع أرزاق مئات العاملين في تلك المراكز، فلا يجوز لمن يدعي تمثيل السائقين أن يبحث عن لقمة عيش السائقين من خلال تجويع العاملين في مراكز المعاينة الميكانيكية، الا اذا كانت الغاية من هذه المواقف الارتزاق على حساب مستخدمي مراكز المعاينة الميكانيكية وعائلاتهم خاصة في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".