living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إيطاليا تعمل على تأهيل 7 مدارس رسمية لتعزيز التعليم في لبنان

8
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وقّعت سفارة ايطاليا في بيروت اليوم اتفاق تمويل بقيمة مليوني يورو لدعم برنامج اليونيسف لتأهيل المدارس. يسعى البرنامج، الذي هو جزء من مبادرة اليونيسف ووزارة التربية والتعليم العالي (RACE II)، إلى تحسين البيئة التعليمية في المدارس الرسمية في جميع أنحاء لبنان، مع التركيز على المجتمعات الأكثر ضعفاً.


يدعم هذا التمويل المدارس الرسمية اللبنانية الأكثر حاجة، تماشياً مع معاييرالتأهيل والسلامة التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي، وسوف سيستفيد منه جميع الأطفال المسجلين في كافّة الصفوف من الروضة إلى الثانوي. كما وأنّ العناصر الأساسية في إعادة التأهيل المدرسي ستشمل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المدارس، إضافةً الى استيفاء معايير إمكانية الوصول، التي ستساعد في دمج الأطفال ذوي الإعاقة.

 

"عندما تُأهّل المدارس وفقاً لمعايير البناء والسلامة، يتساوى الأطفال في الحصول على تعليم شامل وذو جودة وصلة، ويستفيدون في مرحلة النمو المبكرة" تقول يوكي موكو، ممثلة اليونيسيف في لبنان، وتضيف أنّ "المرافق التي تم تأهيلها تضمن صحّة وسلامة الأطفال، وبالتالي تساهم في الرفع من نسبة الحضور".


وشدد السفير بومباردييه على أهمية الاستثمار في التعليم من أجل مستقبل الأجيال الشابة في لبنان قائلاً: "إن تحسين نوعية بيئة المدارس الرسمية وبنياها التحتية، يؤمّن حصول عدد أكبر من الأطفال الذين يعيشون في لبنان، على تعليم جيد ويساعدهم في تطوير صفاتهم الإنسانية في سياق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة". وأكّد أنه "لا تزال إيطاليا ملتزمة بمواصلة السيرعلى نفس الطريق، واضعة الفرد والأشخاص الأكثر ضعفاً في صميم سياسة المعونة الإيطالية، والاستمرار بمساعدة الحكومة اللبنانية على تحقيق أهدافها التعليمية".


وقالت دوناتيلا بروسي، مديرة مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في بيروت، "إن دعم المدارس الرسمية اللبنانية سيكون ذا أهمية خاصة في العام الدراسي المقبل لضمان الحضور في ضوء الضائقة الاقتصادية التي تمرّ بها العائلات اليوم". شارحةً أنّ " البرامج التي يمولها التعاون الإيطالي في قطاع التعليم، تشمل أيضا توزيع وجبات الطعام المدرسية والمواد التعليمية، فضلا عن تنفيذ أنشطة التعليم غير الرسمي".


وتماشياً مع نهج اليونيسف القائم على المساواة في دعم الأطفال، سيتم اختيار المدارس وفق معايير متعددة، بما في ذلك موقع المدرسة في الأماكن الأكثر ضعفاً، وعدد الطلاب من اللاجئين السوريين المسجلين، ونتائج المسح الفني، وأولويات وزارة التعليم العالي، إضافة ً الى ضمان التمثيل العادل بين جميع المحافظات اللبنانية.

ودعمت إيطاليا منذ عام 2015، من خلال اليونيسف، إعادة تأهيل 38 مدرسة رسمية لبنانية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout