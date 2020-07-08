إيطاليا تعمل على تأهيل 7 مدارس رسمية لتعزيز التعليم في لبنان

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وقّعت سفارة ايطاليا في بيروت اليوم اتفاق تمويل بقيمة مليوني يورو لدعم برنامج اليونيسف لتأهيل المدارس. يسعى البرنامج، الذي هو جزء من مبادرة اليونيسف ووزارة التربية والتعليم العالي (RACE II)، إلى تحسين البيئة التعليمية في المدارس الرسمية في جميع أنحاء لبنان، مع التركيز على المجتمعات الأكثر ضعفاً.



يدعم هذا التمويل المدارس الرسمية اللبنانية الأكثر حاجة، تماشياً مع معاييرالتأهيل والسلامة التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي، وسوف سيستفيد منه جميع الأطفال المسجلين في كافّة الصفوف من الروضة إلى الثانوي. كما وأنّ العناصر الأساسية في إعادة التأهيل المدرسي ستشمل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المدارس، إضافةً الى استيفاء معايير إمكانية الوصول، التي ستساعد في دمج الأطفال ذوي الإعاقة.

"عندما تُأهّل المدارس وفقاً لمعايير البناء والسلامة، يتساوى الأطفال في الحصول على تعليم شامل وذو جودة وصلة، ويستفيدون في مرحلة النمو المبكرة" تقول يوكي موكو، ممثلة اليونيسيف في لبنان، وتضيف أنّ "المرافق التي تم تأهيلها تضمن صحّة وسلامة الأطفال، وبالتالي تساهم في الرفع من نسبة الحضور".



وشدد السفير بومباردييه على أهمية الاستثمار في التعليم من أجل مستقبل الأجيال الشابة في لبنان قائلاً: "إن تحسين نوعية بيئة المدارس الرسمية وبنياها التحتية، يؤمّن حصول عدد أكبر من الأطفال الذين يعيشون في لبنان، على تعليم جيد ويساعدهم في تطوير صفاتهم الإنسانية في سياق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة". وأكّد أنه "لا تزال إيطاليا ملتزمة بمواصلة السيرعلى نفس الطريق، واضعة الفرد والأشخاص الأكثر ضعفاً في صميم سياسة المعونة الإيطالية، والاستمرار بمساعدة الحكومة اللبنانية على تحقيق أهدافها التعليمية".



وقالت دوناتيلا بروسي، مديرة مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في بيروت، "إن دعم المدارس الرسمية اللبنانية سيكون ذا أهمية خاصة في العام الدراسي المقبل لضمان الحضور في ضوء الضائقة الاقتصادية التي تمرّ بها العائلات اليوم". شارحةً أنّ " البرامج التي يمولها التعاون الإيطالي في قطاع التعليم، تشمل أيضا توزيع وجبات الطعام المدرسية والمواد التعليمية، فضلا عن تنفيذ أنشطة التعليم غير الرسمي".



وتماشياً مع نهج اليونيسف القائم على المساواة في دعم الأطفال، سيتم اختيار المدارس وفق معايير متعددة، بما في ذلك موقع المدرسة في الأماكن الأكثر ضعفاً، وعدد الطلاب من اللاجئين السوريين المسجلين، ونتائج المسح الفني، وأولويات وزارة التعليم العالي، إضافة ً الى ضمان التمثيل العادل بين جميع المحافظات اللبنانية.

ودعمت إيطاليا منذ عام 2015، من خلال اليونيسف، إعادة تأهيل 38 مدرسة رسمية لبنانية.