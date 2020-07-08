نيزك كان على وشك التصادم مع الأرض عند نقطة لبنان .. اليكم التفاصيل!

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نشرت ناسا صورة مذهلة لمذنب يبدو وكأنه على وشك الاصطدام بكوكبنا. ولحسن الحظ، فإن مذنب "نيووايز" يتجه في الواقع، إلى ما وراء الأرض في الوقت الحالي ويصبح أكثر وضوحا مع اقترابه.



ووقع اكتشاف المذنب "نيووايز" (NEOWISE) أو كما يعرف C / 2020 F3، في أواخر شهر آذار، وأصبح أكثر سطوعا عندما وصل إلى أقرب نهج للشمس، داخل مدار عطارد، في أواخر الأسبوع الماضي. وقالت وكالة ناسا: "ظهر المذنب فجأة للعين المجردة"، وتابعت: "نجا الجسم الجليدي من فضاء ما بين الكواكب، من التسخين الشمسي حتى الآن، وأصبح حاليا أقرب إلى الأرض مع بدء رحلته الطويلة إلى النظام الشمسي الخارجي".



وأضافت الوكالة: "عندما أصبح المذنب نيووايز واحدا من المذنبات القليلة المرئية بالعين المجردة في القرن الحادي والعشرين، انتشرت الأخبار بشأنه بسرعة، ووقع تصويره بالفعل فوق العديد من المواقع والمدن الشهيرة حول العالم".



وشاركت وكالة ناسا الصورة المذهلة للمذنب ضمن موقع صورة اليوم الفلكية، والتي التقطها المصور مارون حبيب وهو يشاهد المذنب فوق لبنان قبل شروق الشمس قبل يومين.



وأضافت ناسا: "يظل سطوع المذنب المستقبلي غير مؤكد إلى حد ما ولكن من المرجح أن يظل من الممكن رؤية المذنب ليس فقط في سماء الصباح الباكر، ولكن أيضا في الأسبوع المقبل في سماء المساء المبكرة".



من المقرر أن يصل المذنب إلى أقرب نقطة له إلى الأرض في 23 تموز".



وسيكون مرئيا من نصف الكرة الشمالي هذا الشهر، والذي يشمل المملكة المتحدة والولايات المتحدة.



أفاد الناس برؤية "نيووايز" بالعين المجردة لكن المنظار سيظل مفيدا جدا للحصول على رؤية أفضل.



ويقال حاليا إنه يمكن رؤيته من خطوط العرض الوسطى الشمالية قبل شروق الشمس وبعد غروبها مباشرة.



في الوقت الحالي ، يتحرك "نيووايز" غربا من كوكبة "ممسك الأعنة" (Auriga)، وبحلول منتصف يوليو، سيكون قد انتقل إلى كوكبة الوشق (Lynx) ومن المنتظر أن يكون مرئيا طوال الليل.



هناك العديد من تطبيقات الهواتف الذكية التي يمكن أن توجهك في الاتجاه الصحيح للأبراج في السماء.