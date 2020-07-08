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الرئيس عون خلال استقباله قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي: لتطوير التعاون العسكري بين البلدين

8
JULY
2020
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في قصر بعبدا، قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكينزي، في حضور السفيرة الأميركية في بيروت السيدة دوروثي شيا والوفد المرافق، وذلك في زيارة تعارف بعد تعيينه في منصبه الجديد.

وخلال اللقاء، الذي حضره الوزير السابق سليم جريصاتي، نوه الرئيس عون بالتعاون القائم بين الجيشين اللبناني والأميركي في مجالات التدريب والتسلح، متمنيا تطوير التعاون العسكري بين البلدين.

 

وأشار الرئيس عون الى الدعم الذي لقيه الجيش اللبناني من قبل الجيش الأميركي، خلال معركة "فجر الجرود" ضد الإرهابيين، مشيرا الى ان الجيش نجح في القضاء على افراد الخلايا النائمة في المجموعات الإرهابية، وهو يواصل مطاردتهم.

من جهته، اكد الجنرال ماكينزي على استمرار دعم القيادة العسكرية الأميركية للجيش اللبناني، الذي يدافع عن استقلال لبنان وسيادته، لافتا الى القدرات المميزة التي يتمتع بها الجيش اللبناني في مختلف المستويات القتالية والتدريبية، والتي يعززها التدريب الجيد والمتواصل.

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