بيان للسفارة الاميركية حول زيارة ماكنزي الى لبنان

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أجرى الجنرال كينيث ماكنزي، قائد المنطقة المركزية الوسطى (USCENTCOM) في الثامن من شهر تموز الجاري، زيارة ليوم واحد للبنان اجتمع خلالها بالرئيس عون في قصر بعبدا، حيث أكد مجدداً على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسيادته، وشدد على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني.

رافق الجنرال ماكنزي مسؤولو وضباط المنطقة المركزية الوسطى، بالإضافة إلى السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا والملحق العسكري الأميركي روبرت ماين.

هذه الزيارة ليوم واحد إلى لبنان شملت أيضا لقاءات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين اللبنانيين، بمن فيهم ممثلين عن وزارة الدفاع والجيش اللبناني، بالإضافة إلى لقاءات في السفارة الأميركية، ومحطة قصيرة عند النصب التذكاري تكريما لذكرى أولئك الذين لقوا حتفهم في خدمة بلدهم.