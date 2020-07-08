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الحريري: لن تروني في السراي

زار الرئيس سعد الحريري مطران بيروت للروم الأرثوذكس الياس عودة في مقر المطرانية وعقد اجتماع حضره المستشار الدكتور داوود الصايغ، حيث تناول البحث آخر المستجدات والتطورات السياسية في البلاد.

وبعد اللقاء صرح الحريري ان: "لبنان يمر بأزمة وعلينا جميعاً العمل على إخراج لبنان من الأزمة وعدم الالتفات إلى أحداث الإقليم".

وأضاف: "لا أسعى للعودة الى رئاسة الحكومة".

وتابع: "يجب أن نتكاتف للخروج من الازمة وأي رئيس حكومة كي يكون في سدة الرئاسة يجب أن يتمكّن من العمل".

وختم: "لن تروني في السراي بل في الوسط".