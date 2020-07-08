living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

موجة صرف تطال هذا التلفزيون!

8
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتبت زكية الديراني في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " موجة صرف في mbc: العين على مكتب بيروت": " لا تزال "طبخة" صرف الموظفين من قناة mbc موضوعة على النار. رغم أن القائمين على الشاشة السعودية لم يحددوا بعد قرار الصرف بالأسماء، ولكن مارك أنطوان داليوين الرئيس التنفيذي للمجموعة، ينشغل في الكواليس بوضع لائحة بمن سيتم الاستغناء عنهم. فالشاشة السعودية كما هو معروف، لا تعاني من أزمة مالية قد تقضي عليها، بل من ترددات أزمة تراجع سوق الاعلانات بشكل كبير جراء الأزمة الاقتصادية في السعودية وأضيف إليها فيروس كورونا. لذلك وجدت الشبكة أن ترشيد النفقات وتقليص الميزانيات هذه الفترة ضروريان للمرحلة المقبلة التي ستشهد جموداً لافتاً.

كذلك تتجه القناة لإلغاء بعض الامتيازات التي كانت مخصصة لمجموعة من الموظفين لديها، منها السفر والميزانيات التي كانوا يتمتعون بها. فتراجع سوق الاعلانات بشكل كبير وخسارة شركة "شويري غروب" التي تنضوي تحتها الاعلانات في mbc، قرابة 60% من مجمل الاعلانات بسبب كورونا، أبرزها اعلانات ما يسمى luxury من الفنادق والمجوهرات والسيارات، أغرق القناة في مطبّ مالي. فرغم أن القناة راحت تفتش عن سبيل لإدخال المال إليها عبر طرق عدّة من بينها تعزيز تطبيق "شاهد"، لكنها لم تجد حلّاً جذرياً يعيدها بقوة إلى السوق الاعلاني.


فقد قضت كورونا على برمجة mbc التي كانت تصوّر في الصيف وتعرض في الخريف، وغالبيتها تتمّ في مكتب بيروت في ذوق مصبح (شمالي بيروت) حيث يسيطر الهدوء التام. لذلك تتجه العين إلى ذلك المكتب الذي يبدو أنه قد اتخذ القرار بتقليص موظفيه، وما زاد الطين بلة هي الظروف السياسية التي تمر بها البلاد حيث فقد النجوم الأمان بالسفر إلى بيروت لتصوير برامجهم. كما أن برامج mbc التي تقوم بالأساس على تفاعل الجمهور مع المحاورين، توقفت مع الفيروس وسيتسمر جمودها في الأشهر المقبلة. لذلك تتجه القناة في الساعات المقبلة، لفكّ تعاقدها مع غالبية المستكتبين الثابتين لديها من منتجين وإعلاميين. ليست المرة الأولى التي يكون فيها مكتب بيروت في دائرة الخطر".

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout