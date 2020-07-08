وزارة الزراعة تردّ على "نداء الوطن"

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رداً على ما ورد في إحدى الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية يهم وزارة الزراعة ان توضح ما يأتي:

"– ان الاسماء المذكورة في المقال لا تمت بصلة قرابة للوزير عباس مرتضى كما ورد في المقال، كما ان معظم من ورد اسمائهم كتنفيعات مستشاري الوزير، هم في الواقع موظفين في الوزارة وليسوا من مستشاري الوزير.

-ان اختيار الموظفين في المشاريع يعتمد على معيار الكفاءة والانتاجية، والاسماء التي وردت في مشروع “اغريكال” والذي بدء في العام ٢٠١٧ وينتهي في نهاية شهر أيلول الحالي هي ضمن مجموعة من موظفي الوزارة عددهم ٣٤ موظف يتابعون تنفيذ المشروع خارج الدوام الرسمي وما يقدم لهم يأتي كحوافز بسيطة تسمح بها القوانين المرعية الاجراء.

-ان مشروع “مدد” الممول من الفاو لم يوقع بعد، وتجزم الوزارة ان اي من المستشارين لا يتقاضى اي بدلات فيه.

– ان وزارة الزراعة تنتهج الشفافية في التعاطي مع الرأي العام وهي على اتم الاستعداد للرد على اي استفسار من قبل أي جهة اعلامية مكتوبة كانت أو مرئية أو مسموعة ، حتى لا يقع الرأي العام أو الاعلامي في فخ الشائعات أو الأخبار المزيفة".