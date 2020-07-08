إرجاء انتخابات نقابة المهندسين

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أعلن نقيب المهندسين في بيروت المعمار جاد تابت، عن تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 12 و26 تموز 2020، لانتخاب هيئة المندوبين وعضو واحد للجنة إدارة الصندوق التقاعدي وثلاثة أعضاء للجنة المراقبة للصندوق التقاعدي، وثلاثة ممثلين عن الهيئة العامة لعضوية مجلس النقابة، وعضو لمجلس النقابة من بين المرشحين الذين قدمهم فرع المهندسين المدنيين الاستشاريين وعضو لمجلس النقابة من بين المرشحين الذين قدمهم فرع المهندسين الزراعيين وذوي الاختصاصات المختلفة، ونقيب جديد للمهندسين، وذلك لحين البت بالمسوغات القانونية التي طرأت.