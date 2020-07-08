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أعلنت مطرانية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس في بيانٍ، أن "سيادة المطران أفرام كرياكوس، راعي الأبرشية، غير مصابٍ بوباء كورونا، بعد أن أُجريت له الفحوص المخبرية الدقيقة والسريعة، في وقتٍ متأخرٍ من مساء يوم الثلاثاء، وقد جاءت النتيجة سلبية والحمدلله".

وقال البيان: "وقد كان صاحب السيادة إختلط مع أحد الكهنة (من خارج الأبرشية) بعد ظهر الأحد، ليتبين اليوم أن هذا الكاهن مصاب بالوباء"، مضيفًا "إن دار المطرانية إذ ترفع الدعاء للرب يسوع، طبيب النفوس والأجساد، لشفاء الكاهن المصاب وكل المرضى المصابين بهذه الجائحة، تؤكد بأن صاحب السيادة سيلتزم بالحجر المطلوب، بحسب التوصيات الطبية المطلوبة، وسيخضع لإعادة الفحص المخبري بعد خمسة أيام للتأكد تماماً من النتيجة".