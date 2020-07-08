صورة من تقرير "الحقائق" تفضح الافتراءات والاكاذيب!

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حصل موقع ال tayyar.org على صورة من تقرير "لجنة تقصي الحقائق" تتضمن خلاصات اللجنة والاجراءات التي توصي بها في ما يتعلق بمصرف لبنان والمصارف، على خلفية الأزمة التي ظهرت في الأشهر الأخيرة.

وكانت اللجنة انطلقت في مقاربتها من ضرورة توزيع الأعباء على الدولة والمصرف المركزي والمصارف، وعدم تحميل المودعين اي تبعات للسياسات الخاطئة التي اعتمدت.

والصورة المرفقة التي هي جزء من تقرير اللجنة، تفضح التضليلات والشائعات والاكاذيب التي اطلقت على اللجنة أخيرا، وتظهر تحميل التقرير المصارف من رساميل اصحابها جزءا من الخسائر، بعكس ما يشيعه البعض في وسيلة اعلامية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.