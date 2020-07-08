عناوين الصحف ليوم الأربعاء 8 تموز 2020

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الأخبار: نصرالله للأميركيين: سنخرج أقوى

الشركة التي تروّج لمصرف لبنان مرشحة للتحقيق مع سلامة! «كرول» تهزّ الحكومة مجدّداً



المستشفيات تعلن «الانتحار الجماعي»: الإقفال خلال ثلاثة أسابيع







البناء: الحكومة تعيّن مجلس إدارة الكهرباء… وتعلن بدء العمل ‏بالسلة الاستهلاكيّة المدعومة /‏ القوميّون يُحيُون الثامن من تموز… ‏بالمقاومة… ونحو الدولة المدنيّة والتنسيق ‏المشرقيّ /‏ نصرالله لتقييد السفيرة… ونصرة مازح… ‏والتوجّه شرقاً… وإلى الصناعة والزراعة ‏دُرْ /‏



الديار: بكركي: المسيحيون لا يشعرون بالطمأنينة في لبنان وهم من أسسوه

اصلاح خجول في «الكهرباء»... ونقلة نوعية في التعاون بين لبنان والعراق أواخر تموز

السفير الروسي لـ«الديار»: استبعد نشوب حرب بين حزب الله واسرائيل في هذه المرحلة

نداء الوطن: باسيل يدرس خياراته الخارجية... "‘إجر بالشرق وإجر بالغرب"

نصر الله للبنانيّين... "يصحّلكن تكونوا متل الإيرانيّين"

اللواء: قرارات «البرج العاجي»: الإنهيار يسابق لعبة كسب الوقت وتجاهل الحصار!

قلق فاتيكاني على صيغة التعايش.. وحزب الله لوضع حدّ لتدخل السفيرة الأميركية



النهار: لبنان بلا مستشفيات قريباً والمحاصصات على الغارب !



الجمهورية: المحاصصة متواصلة ولا إتعاظ



the daily star: Diab sues AUB for $1M severance package

the daily star: Le gouvernement déçoit, une fois de plus