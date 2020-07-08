عناوين الصحف ليوم الأربعاء 8 تموز 2020

الأخبار: نصرالله للأميركيين: سنخرج أقوى
الشركة التي تروّج لمصرف لبنان مرشحة للتحقيق مع سلامة! «كرول» تهزّ الحكومة مجدّداً
المستشفيات تعلن «الانتحار الجماعي»: الإقفال خلال ثلاثة أسابيع
البناء: الحكومة تعيّن مجلس إدارة الكهرباء… وتعلن بدء العمل بالسلة الاستهلاكيّة المدعومة / القوميّون يُحيُون الثامن من تموز… بالمقاومة… ونحو الدولة المدنيّة والتنسيق المشرقيّ / نصرالله لتقييد السفيرة… ونصرة مازح… والتوجّه شرقاً… وإلى الصناعة والزراعة دُرْ /
الديار: بكركي: المسيحيون لا يشعرون بالطمأنينة في لبنان وهم من أسسوه
اصلاح خجول في «الكهرباء»... ونقلة نوعية في التعاون بين لبنان والعراق أواخر تموز
السفير الروسي لـ«الديار»: استبعد نشوب حرب بين حزب الله واسرائيل في هذه المرحلة
نداء الوطن: باسيل يدرس خياراته الخارجية... "‘إجر بالشرق وإجر بالغرب"
نصر الله للبنانيّين... "يصحّلكن تكونوا متل الإيرانيّين"
اللواء: قرارات «البرج العاجي»: الإنهيار يسابق لعبة كسب الوقت وتجاهل الحصار!
قلق فاتيكاني على صيغة التعايش.. وحزب الله لوضع حدّ لتدخل السفيرة الأميركية
النهار: لبنان بلا مستشفيات قريباً والمحاصصات على الغارب !
الجمهورية: المحاصصة متواصلة ولا إتعاظ
the daily star: Diab sues AUB for $1M severance package
the daily star: Le gouvernement déçoit, une fois de plus