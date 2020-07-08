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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 8 تموز 2020

8
JULY
2020
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر دبلوماسية إن المفاوضات التي يُجريها لبنان حول استيراد المشتقات النفطية سواء مع العراق أو مع إيران والشعور الأميركي بدرجة جدّيتها قد رتّبا حصول دول خليجية على ضوء أخضر أميركي لمساعدة لبنان بعدما كانت هذه الدول قد عبّرت عن رغبتها بالمساعدة وتلقت تحذيرات أميركية بالتزام الموقف السعودي.


كواليس


قال مصدر فرنسي دبلوماسي يتحمّل مسؤوليات أمنية إن حرباً استخبارية خفية تدور بين تركيا والسعودية ساحتها لبنان والعراق وفلسطين تواكب الحرب العسكرية الدائرة في مصر. ولم يستبعد المصدر أن تكون عمليات الاغتيال من ضمن عناوينها.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

تبيّن أن مالك أبو غنام الذي أسقط في اللحظة الأخيرة على سلة مرشحي تعيينات مجلس إدارة الكهرباء محسوب على النائب طلال أرسلان الذي عبّر عن غضبه لاستبعاد مرشحه من خلال هجوم الوزير السابق صالح الغريب على من وصفه «أديسون غجر».

 

شهد مجلس ملّي في جلسته الأخيرة نقاشاً حاداً بين مسؤوليه الروحيين والمدنيين على خلفية التعيينات الإدارية.

 

تتجه الأنظار اليوم إلى وصول قاسم تاج الدين الذي كان معتقلا في السجون الاميركية الى بيروت، وسط معطيات أن اجراءات «كورونا» ستفرض عليه الحجر قبل القيام بأي لقاءات مع المعنيين.

 

 



اللواء: أسرار

همس
وصفت مصادر دبلوماسية ضخ معلومات عن أن مساعدات صديقة وشقيقة على الطريق، بأنها بمثابة ذر الرماد في العيون.. ليس إلاّ..


غمز
توقعت مصادر نيابية أن يؤدي الخلاف على التدقيق المالي إلى ضعضعة التنسيق بين فريقين حزبيين، غير حليفين!


لغز
أثار لبنان، عبر قنوات الإتصال الدبلوماسية والأمنية تمادي التحليق الإسرائيلي المعادي فوق الجنوب والبقاع والضاحية.

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