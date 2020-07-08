نقلة نوعية في التعاون بين لبنان والعراق أواخر تموز

A + A -

علمت الديار بان في اواخر شهر تموز سيكون هناك نقلة نوعية في التعاون بين لبنان والعراق حيث سيزود الاخير لبنان بالفيول الثقيل بعد الاتفاق على الاسعار بين الطرفين مقابل منتجات زراعية لبنانية تدخل السوق العراقي . وفي هذا الاطار, تقول المعلومات ان الوفد الوزاري العراقي قام بجلسة نقاشية هامة على اساس جلسة تمهيدية وسيتبعها جلسات اخرى للوصول الى الهدف المرجو منه.

ويذكر ان السوق العراقي لديه امكانية كبيرة باستيعاب الكثير من الانتاج اللبناني وهذا سيحث لبنان على الاعتماد على ذاته وعدم الارتكاز فقط على الاستيراد وبالتالي يحسن الوضع الاقتصادي اللبناني.

ولكن امام اي تعاون تبرز عقبات ابرزها التدخلات الاميركية في المرور الجغرافي في بو كمال على الحدود السورية - العراقية فلا تسمح بفتحه بالشكل الصحيح الامر الذي يصعب التبادل بين لبنان والعراق. فاذا رفعت يدها واشنطن عن ممر بوكمال يصبح التبادل بين لبنان والدولة العراقية اسهل واقل كلفة.