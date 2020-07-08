living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سفينة لبنانية تُنقذ ٥٢ مهاجراً ليبيّاً من الغرق

8
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض ما ورد في مقال رضوان مرتضى-

بعد انتظار دام خمسة أيام، فُكّ، في ساعة متأخرة من ليل أمس، الحظر عن سفينة تاليا اللبنانية المحتجزة على شواطئ مالطا، بعد إنقاذها 52 مهاجراً ليبياً كادوا أن يغرقوا في عرض البحر. وصلت قوارب النجاة لتبدأ بإنزال المهاجرين الهاربين من الحرب الدائرة في ليبيا. وقد استغرقت السلطات المالطية كل هذه المدة من دون أن تفلح حملات التضامن الدولية من ناشطين وجمعيات دولية، رغم أن المهاجرين الذين جرى إنقاذهم يعانون نقصاً في الغذاء، وبعضهم مرضى جراء مكوثهم وقتاً طويلاً تحت أشعة الشمس. وبحسب المعلومات، فإنه أثناء قيام الباخرة التي تحمل اسم تاليا برحلة تجارية بين إسبانيا وليبيا، تلقّت نداءً من السلطات المالطية لإنقاذ قاربٍ يحمل مهاجرين ليبيين يغرق. توقّف قبطان الباخرة ليقوم أفراد الطاقم بإنقاذ المهاجرين الذين كانوا يستنجدون بهم.

 

وجرى إسعاف المهاجرين، على أن يُصار إلى إنزالهم في أقرب مرفأ وفق القانون الدولي. وقد حُدِّد مرفأ إيطالي لكونه الأقرب، لكن السلطات الإيطالية رفضت، محذرة قبطان السفينة من دخول المياه الإقليمية. لذلك اتجه إلى مالطا بالتنسيق مع جهات حكومية وغير حكومية وجمعيات دولية لإنزال المهاجرين، إلا أن السلطات المالطية تراجعت.

 

وفي اتصال مع المدير العام لشركة تاليا للشحن البحري ماجد عيد، قال لـ«الأخبار»: تلقّينا نداء من السلطات المالطية لنساعد مهاجرين يغرقون في البحر، لكن تبيّن أن قاربهم معطل وهم عالقون في عرض البحر من دون تموين. وذكر عيد أن السلطات المالطية أبلغتنا أن هناك بارجة في طريقها إلينا لنقلهم، ثم طُلِب منا تسليمهم إلى لمبدوزيا في إيطاليا، لكننا مُنعنا من دخول المياه الإقليمية الإيطالية. وأبلغنا أن هناك عاصفة قادمة. وانطلاقاً من أخلاقياتنا وحرصاً على حياتهم، أسعفناهم ونرفض أن نتركهم، علماً بأن هناك ١٥ مهاجراً مريضاً بينهم، ولا طعام لديهم».

 


وكشف عيد أن مخزون الطعام نفد، وحالة المهاجرين الصحية لا تسمح باستمرار بقائهم على متن السفينة، قبل أن يكشف ليلاً عن حلّ الأزمة. وقد تداعى عدد كبير من الناشطين والجمعيات للتضامن مع سفينة تاليا ...

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout