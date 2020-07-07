مؤامرة إبتزاز كبيرة تهدد الناس... عقل يكشف قضية باخرة الفيول donald: يا كهرباء.. يا بتتراجعوا عن ملاحقة سوناطراك وZr وBB

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غرد عضو المجلس السياسي للتيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر حسابه الخاص على تويتر قائلا:

"بكفي إبتزاز للبنانيين! مبارح بالليل، وصلت باخرة الفيول Donald، ولكن، قبل ما تفضي، حاولت ترجع تغادر لبنان! بس! لأنو ملكية الفيول للدولة بحسب العقد، قرر مدير الجمارك بدري ضاهر منع donald من المغادرة وأرسل طراد بحري، واليوم الأمن العام حقق مع الطاقم! مصلحة الناس فوق كل اعتبار."

وأضاف "للأسف، بينما كانوا كتار من اللبنانيين مبارح بالليل عم يحضروا "نق وشتايم وتبييض صورة فاسدين"، كانت مؤامرة إبتزاز كبيرة عم تهدد الناس: يا كهرباء! يا بتتراجعوا عن ملاحقة سوناطراك وZr وBB. الحمدالله مدير عام الجمارك بدري ضاهر داهم ومنع باخرة الفيول تغادر لبنان! وهلق حتفضي بمعمل الجية".