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زخور لبطريرك العبسي لترسيخ المؤمنين في صور وحل مشاكلها بروح المحبة

7
JULY
2020
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ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات غبطة البطريرك يوسف عبسي ترسيخ المؤمنين في اراضيهم في ابرشية صور وشكره على وضع الاراضي التابعة للابرشية بتصرف المؤمنين لترسيخهم في ضيعهم واراضيهم، ونطالب بوضع كافة مقدرات الكنيسة لمساعدة شعبنا بالبقاء في ارضه في هذه المراحل الصعبة التي تمر على لبنان واللبنانيين، ونناشدكم غبطتكم العمل على حلّ المشاكل في ابرشية صوروالمطالب الصادرة عن المؤمنين والكهنة والمحافظة على وجودهم بالاستماع الى شكواهم وحلّها مع راعي الابرشية بروح المحبة والحكمة والعدالة والروح الابوية التي عهدناها دائما في شخصكم، والتي تساعد على ترسيخ المؤمنين والمواطنين في اراضيهم وضيعهم، وتقوي رابطة الثقة والتواصل مع كنيستهم ومع غبطتكم، كون الاوضاع في هذه المناطق والضيع لا تحتمل اي خلافات او نزاعات او شكوك وهي بحاجة اليوم اكثر من اي يوم مضى للتضامن والايمان والمحبة والرجاء، وجميع المواطنين والمؤمنين يتطلعون اليكم لحلّ الامور بعيداً عن الشكوك وكلنا ثقة بالحلول التي ستقدم المؤمنين والكهنة روحيا وايمانياً ووطنيا وترسخهم في اراضيهم وطنهم وبلداتهم وتقربهم من كنيستهم وتمنع اي تهجير من اراضيهم.

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