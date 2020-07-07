المكتب الإعلامي للنائب درغام يوضح: لا علاقة لنا بقرار اجراء امتحانات في بلدة تلعباس

A + A -

يهم المكتب الاعلامي للنائب أسعد درغام أن يوضح "أن لا علم له على الاطلاق بما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن امتحانات الجامعة اللبنانية ـ ادارة كلية الحقوق ولا غيرها من الكليات في بلدة تلعباس أو أي بلدة أخرى"، مؤكدا "أننا سمعنا بالأمر مثلنا مثل الآخرين، لذلك ومنعا لأي تأويل ولكثرة الاجتهادات في غير مكانها فاننا نترك الأمر لادارة الجامعة أن توضح حقيقة ما جرى وان كان القرار صحيح أم لا".

وشدد البيان على "أن الوقت ليس للمناكفات السياسية ولا للتحريض الطائفي والمناطقي، واننا ننأنى بأنفسنا عن هذا الأمر جملة وتفصيلا".



