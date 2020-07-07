وزير خارجية الفاتيكان وعد حتي بمساعدة لبنان وايجاد الحلول المناسبة مع الشركاء الدوليين

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التقى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، اليوم، وزير الخارجية في حاضرة الفاتيكان رئيس الاساقفة الكاردينال بول ريتشارد غالاغر الذي شدد على "وجوب الوقوف الى جانب لبنان ومساعدته في ازمته الاقتصادية والاجتماعية والمالية".



ورأى غالاغر ان "على لبنان التحاور مع الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي لايجاد المخارج اللازمة للازمة الاقتصادية والمالية".



من جهته، شرح الوزير حتي "لواقع لبنان والمشاكل التي يعاني منها لا سيما مشاكل القطاع التربوي والتحديات التي يواجهها في ظل الازمة القائمة". ووعد الكاردينال غالاغر الوزير حتي "بمساعدة لبنان وايجاد الحلول المناسبة مع الشركاء الدوليين".



كما جرى البحث خلال اللقاء في الاوضاع التي تشهدها المنطقة لا سيما في العراق وسوريا".