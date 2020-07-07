اتصال بين دياب ونائب رئيس المفوضية الأوروبية وهذا ما دار بينهما

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تلقى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي أعرب له عن "الاهتمام والعناية اللذين يوليهما الاتحاد الأوروبي للبنان".

وتطرق البحث خلال الاتصال إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة في لبنان، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتجديد لقوة حفظ السلام الموقتة في جنوب لبنان في نهاية شهر آب المقبل".

وأثار الرئيس دياب مسألة لائحة البلدان غير المشمولة بموانع السفر التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في 30 حزيران وضرورة تعديلها خلال الشهر الحالي في ضوء التدابير الفعالة التي اعتمدها لبنان لاحتواء انتشار جائحة الكورونا وتصنيفه في عداد الدول التي سارعت إلى التصدي بفعالية للوباء".

وجرى البحث في قانون قيصر وتداعياته على التجارة والترانزيت عبر سوريا وجعل لبنان بمنأى عنها.

كما لفت دياب انتباه المسؤول الأوروبي إلى "خطورة بدء اسرائيل بالتنقيب عن النفط والغاز بمحاذاة المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان"، مشددا على "حقوق لبنان المشروعة في مياهه الإقليمية المعترف بها دوليا".