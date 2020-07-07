ألفا: نناشد بعض أصحاب العقارات حيث محطات الإرسال، الإمتناع عن عرقلة عمل فرق الصيانة

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صدر عن شركة الفا البيان التالي:

تلفت شركة ألفا، بإدارة أوراسكوم للإتصالات، إلى أن شبكتها الخلوية تعمل بطاقة كاملة على كل الاراضي اللبنانية، رغم الظروف التشغيلية الصعبة التي نمر بها داخلياً وخارجياً.

وتود الشركة أن تنوه بالجهود الجبارة لفرق الصيانة الداخلية، كما بجهود شركة باورتيك المولجة أعمال صيانة البنى التحتية من مولدات وتأمين مازوت وغيره، بإشراف وتنسيق يومي بين شركة أوراسكوم المشغلة ووزارة الإتصالات والوزير شخصياً.

إن استمرار عمل الشبكة ضروري وأساسي لجميع المشتركين، لذلك نناشد بعض أصحاب العقارات، حيث محطات الإرسال، الإمتناع عن عرقلة عمل فرق الصيانة كحظر دخول تلك المحطات أو قطع الكهرباء عنها عمداً وغيرها من الأفعال المماثلة، مما يجعل المشتركين رهينة بما يضرّ مصالحهم، من أجل مكاسب مادية شخصية محدودة.

إن شبكة ألفا هي مرفق عام وتشكل طوق النجاة الأخير في أوقات الشدة للإقتصاد ولكل منّا، لذلك نحن مدعوون جميعاً الى التعاضد والتعاون ونبذ الجشع من أجل ديمومة هذه الخدمة الأساسية.