أبو زيد بحث مع وزير الصحة في الاجراءات الاحترازية تحسباً لأي موجة ثانية من كورونا

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زار النائب السابق أمل أبو زيد قبل ظهر اليوم وزير الصحة حمد حسن في مكتبه في الوزارة وشكره على زيارته مستشفى جزين الحكومي في ايار الفائت واطلاعه عن كثب على حاجات المستشفى، وعرض معه للاجراءات الاحترازية اللازمة تحسّباً لأي موجة ثانية من وباء " كورونا" في الخريف المقبل، ولهذه الغاية تمّ البحث في تحضير وتجهيز مركز الحجر الصحي في جزين لتأمين أفضل الظروف للمعالجة وحصر انتشار الوباء حرصاً على سلامة أبناء جزين.

وقد شكر أبو زيد وزير الصحة على اهتمامه بأوضاع المستشفى الحكومي والمركز الصحي، مقدّراً جهوده وادارته الحكيمة للازمة في مواجهة وباء " كورونا " وتجاوبه مع المطالب لدعم مستشفى جزين تمكيناً للطاقم الطبي والتمريضي من القيام بمهامهم.

بدوره، نوّه وزير الصحة بجهود أبو زيد ودعمه مستشفى جزين وحرصه على تأمين المستلزمات الطبية والمساعدة في مركز الحجر الصحي.