التسوية الآتية.. والإنتظار القاسي (د. جورج حرب)

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ينظر اللبنانيون إلى الأوضاع التي تضرب البلاد بأعين مذهولة، وفي غالب الأحيان بعيدة عن تصديق الواقع الذي وصلوا إليه، فباطن الأمور ينبئ بتطوّرات من شأنها أن تبلور الصورة المبهمة، لتشعبات سياسيّة دولية وإقليمية متحركة، على كثرتها، بات من الصعب رصدها.

دون أدنى شك، ارتبط الوضع اللبناني مؤخراً بالوضع الإقليمي ارتباطًا وثيقًا، مسقطًا مقولة المظلة الدولية التي كانت حتى الأشهر القليلة الماضية تشكل صمام أمان أمني وسياسي ومالي للبنان، إلا أن آخر المستجدات، جعلت منه إشكالية سياسية، مختلف عليها دولياً، بين الولايات المتحدة وإيران، كما بين السعودية وسوريا، كما بين مصر وتركيا، مع انكفاء أوروبي واضح، بدور لا يتعدى إنعاش لبنان وهو في غرفة الإنتظار.



ليست بجديدة، المناوأة السياسية بين الولايات المتحدة وإيران، غريبة تلك العلاقة التي يلفها غموض المصالح، وتصبغها سياسة تقليم الأظافر للحدّ من نفوذ الثاني إذا ما تعدى الحدود. دون شك، يشكل الملف النووي الإيراني تجلياً واضحًا لما تكلمنا عنه، ثم في العراق، من خلال تبادل و توزيع النفوذ فيه بين الأميريكيين والإيرانيين، مروراً بالبحرين وما نتج عن التفاهم الواضح بينهما للإبقاء على النظام الملكي الحالي رغم الأغلبية الشيعية الساحقة التي تسكن في المملكة، وما انتهاء حركة التظاهرات التي كانت قائمة، إلا دليلاً واضحًا لتفاهم حصل، دون أن ننسى الأزمة اليمنيّة، والحلول المطروحة لها والتي وُضعت على سكة التنفيذ، ليبقى لبنان وسوريا، الملفان اللذان تضاربت فيهما المصالح الأميريكية والإيرانية، وهنا مكمن الخلل.



النفَس الأميريكي المفاوض في لبنان وسوريا، هو غيره المفاوض في العراق واليمن والبحرين وربما غيرها، لأنه هنا، يدخل العامل الإسرائيلي في حساباته، ليبقى أمن العدوّ، أولوية أميريكية لا لبس فيها، وبعد تجربة مريرة لما حصل خلال حرب تموز 2006، بات حزب الله في لبنان عائقًا أمام أية مقاربة أميريكية في لبنان ومجدداً في سوريا، لما للإسرائيلي من تأثير وازن داخل الإدارة الأميريكية، ممّا يؤكد للمراقب، أن الضغط الأميريكي المستجد، لن يتوقف دون اتفاق له مع الإيرانيين، وعندما نقول اتفاق، يعني تغييراً في الأمر الواقع العسكري كما السياسي، من منطلق أن لا تسويات في علم السياسة، دون تقديم تنازلات معيّنة، وبخاصة تجاه دولة، لا لزوم لشرح قدراتها السلبية، إذا ما ارادت المتابعة في تنفيذ عقوباتها على لبنان.



في المقاربة الثانية، يدخل الإختلاف السوري السعودي من ضمن العوامل المؤثرة في الأزمة اللبنانية الحالية، نسبةً للمكوّنات السياسية اللبنانية التي تتأثر بها خارجيًا دون شك أو ريبة، فأية تسوية مقبلة على لبنان، وقد بدأت ملامحها تطل على اللبنانيين من خلال الإنهيار شبه الكامل للمؤسسات الدستورية، والتي لا يمكن لملمتها من جديد دون مؤتمر يلمّ شمل اللبنانيين، طبقه الأساسي البحث في صيغة جديدة تمنع انهياراً جديداً للبنان الجديد، من منطلق أنه لا يمكن لأي بلد وصل إلى الإنهيار، أن ينهض من جديد، من خلال النظام ذاته الذي كان أساساً أو سببًا لانهياره. للفساد السياسي دوره في ما حصل، لكن لا ننفي انه لا مجال للإصلاح في لبنان من خلال هذا النظام الطائفي الذي يعيش آخر أيامه في مرحلة ما قبل الإرتطام الأخير.



هذا العامل السياسي السوري السعودي، لا يمكن له أن يساعد إيجابًا في بلورة أية تسوية لبنانية للخروج من النفق الحالي، دون تقديم أي طرف لتنازلات معيّنة، وإلا لما كانت تسوية، والتي من ضمنها، لن يغب عامل السلاح عنها، كما لن يغيب عامل التعديلات الدستورية، من منطلق أهميّة التوازنات التي تحكم لبنان، والتي إن اختلت اختل وجوده، تمامًا كالحاصل اليوم.



في العامل الثالث والذي يتناول العامل المصري التركي، والمرتبط بما يحصل اليوم في ليبيا، بين الحكومة الوطنية المدعومة من تركيا من جهة، وقوات الجنرال حفتر المدعومة من مصر وفرنسا من جهة ثانية. لمن لا يعرف، كان حفتر من المساعدين السابقين لمعمّر القذافي، ومن الذين عملوا إلى جانبه لمدة 18 سنة في الجيش الليبي، وقد كان على رأس الحملات العسكرية التي خاضها القذافي داخل الدول الإفريقية وبخاصة في تشاد، لكنه استبعده عن السلطة منذ 1987 لاجئًا إلى الولايات المتحدة، وتجدر الإشارة إلى أن دعم الفرنسيين والمصريين اليوم لقوات حفتر ، يعود لعامل موحّد بينهما، الا وهو معاداته لكلّ الحركات السلفية والأصولية والتي هي في فلك داعش الفكري والديني المتطرّف، مما يوضح لنا صورة التدخل المصري المناوئ للأتراك، خوفًا من امتداد نفوذ تلك المنظمات إلى الداخل المصري، خاصةً أن الجيش المصري يخوض معارك قاسية معها اليوم في سيناء وغيرها، كما للحدّ من النفوذ التركي المستجد في البلدان العربية بدءً بسوريا كما العراق، وليبيا ولبنان.



بالتوازي مع الواقع اللبناني، يمكننا أن نفهم الان الحركة المخابراتية التركية في الشمال اللبناني، والطائرة الخاصة المحملة باربعة ملايين دولار آتية من تركيا، والتي أوقفتها الأجهزة اللبنانية، كما لم تغب عن العملية اللمسات المصرية المتابعة للحركة التركية في الشمال، ممّا يفسّر لنا رسائل الدعم التي حملها السفير المصري للحكومة اللبنانية وللجيش اللبناني، والتي لم تخرج إلى العلن.



في المحصلة، أصبحت الورقة اللبنانية بكل تلك التشعبات على طاولة البحث الإقليمي والدولي، لا حل لإشكاليتها المالية والإقتصادية دون حلّ شامل آتىٍ لا محالة ولو متأخراً، حلّ، ببنود عسكرية وأمنيّة واقتصادية ودستورية، للولوج إلى معادلة سياسية جديدة تكون انعكاسًا للمعادلة الإقليمية المستجدّة، وحتى حينه، ستكون سنةً صعبةً على اللبنانيين من نواحي مختلفة، لكن دون مبالغة باستحضار صورة المجاعة وغيرها، لأن خطوطها باتت واضحة، وحدودها مرسومة، بمساعدات محدّدة بدقة، عبر مساعدات مصدرها الكويت وقطر بمسعى فرنسي، وبغض طرف أميريكي، بالقدر الذي يسمح للبنان بعدم الأنهيار حتى وصول التسوية، لكن أيضًا بالبقاء على شفيره.