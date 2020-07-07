مجلس الوزراء يلتئم في بعبدا وهذه أبرز بنود الجلسة

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التأم مجلس الوزراء، في جلسته العادية في القصر الجمهوري في بعبدا، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء.

ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 8 بنود أبرزها:

- عرض وزارة الطاقة والمياه تعيين اعضاء مجلس ادارة كهرباء لبنان.

- عرض وزارة المالية استقالة المدير العام للمالية آلان بيفاني.

- عرض وزراء الطاقة والمياه، المالية والاقتصاد والتجارة لاقتراح معالجة الخلل بين الطلب والعرض على المواد البترولية في الاسواق الداخلية.

- طلب وزارة المالية التعاقد مع شركات لاجراء التدقيق المالي.

- عرض وزارة الاقتصاد والتجارة موضوع سعر ووزن ربطة الخبز.

- مشروع قانون يرمي الى تعديل القانون 462 تاريخ 2-9-2002 (قانون تنظيم قطاع الكهرباء)، إضافة الى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وسبق الجلسة إجتماع ثنائي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في المستجدات والاوضاع العامة.