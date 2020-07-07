هل تقفل المعاينة الميكانيكية أبوابها؟

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أعلن رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس ان "أحدا لا يعلم إلى أين سيصل الفقر وأطلب من دياب الإيعاز إلى هيئة الإغاثة بالإلتفات إلى عائلة المواطن الذي أنهى حياته في الحمرا في بيروت".



وفي مؤتمر صحافي، أعلن طليس "اقفال مراكز المعاينة الأربعة اعتباراً من صباح الخميس والاقفال سيكون مفتوحاً حتى تستلمها الدولة اللبنانية ولن نسلمها لأحد آخر والخميس عند العاشرة نعلن تحركاتنا من اعتصامات وتظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية".



وأشار طليس الى أن "نتصرّف بحكمة ومسوؤلية من موقعنا النقابي والأخلاقي والتعرفة لن تبقى على ما هي عليه وقبل 15 تموز الجاري سيُعلن وزير الإقتصاد رفعها".



ولفت الى ان "السائقين سيتسلّمون تباعاً الـ400 ألف وهناك 3 حالات فقط لن تتقاض هذا المبلغ والهدف منه مساعدة مَن ليس لديهم أيّ مدخول آخر".



وتوجه طليس لوزير الداخلية والقوى الأمنية قائلاً: "الآلاف من السيارات المزوّرة والسيارات الخصوصيّة التي تعمل "على عينك يا شرطي" لا أحد يراها وهذا الموضوع بحاجة إلى قرار متشدّد يقضي بوقف عملها للتخفيف عن السائقين النظاميين".



وأوضح طليس أن "تحرّك الخميس مرتبط بما ستقرّره الحكومة اليوم وإذا لم تتخذ أيّ قرار لحلّ مشاكل قطاع النقل البري من خارج جدول أعمالها فسنُقفل مراكز المعاينة الميكانيكيّة في الحدت والغازية والشمال وزحلة وهذا الإجراء ينطلق من حرصنا على الشعب وخزينة الدولة".