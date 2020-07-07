مياه بيروت وجبل لبنان: جداول إصدارات 2020 قيد التحصيل وإعفاءات لتسوية أوضاع المخالفين

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أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان، انها وضعت قيد التحصيل جداول اصدارات العام 2020 اعتبارا من تاريخ 13/1/2020 وهي تدعو جميع المشتركين الى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام المذكور الى الجباة المختصين او لدى دوائر التوزيع التابعين لها او لمن يرغب من المشتركين عبر مراكز شركة اون لاين لتحويل الاموال او الدفع الالكتروني عبر ebml.gov.lb، أو app mobile ebml من خلال شركة نتكومرس التي تدير عمليات ومعاملات الدفع الآمنة بواسطة بطاقات الائتمان عبر الانترنت.

وأشارت إلى أنه تحسسا منها للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد من جهة وتحفيز المخالفين على تسوية اوضاعهم من جهة ثانية عمدت إلى:

1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2019 وما قبله بنسبة (85%) لغاية تاريخ 31/12/2010.

2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الاعوام السابقة للعام 2020 لفترة اقصاها تاريخ 31/12/2022.

3- تقسيط بدلات اصدار العام 2020 لمن يرغب من المشتركين الى اربع اقساط متساوية كحد اقصى.

4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للابنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته (60%) لاشتراكات المياه بالعيار و(78%) لاشتراكات المياه بالعداد.

5- تخفيض بدل تغيير اسماء المشتركين بنسبة (90%).

6- اصبح بإمكان جميع المشتركين السابقين لديها الذين يترتب عليهم ذمما مالية (بدلات مياه متوجبة على اشتراكهم السابق) تسديدها او تقسيطها في دوائر التوزيع التابعين لها دون الرجوع الى المركز الرئيسي في جادة سامي الصلح - بدارو.

وذكرت المشتركين أن أوقات فتح وإقفال الصناديق في دوائر التوزيع هي من يوم الاثنين ولغاية يوم الخميس من الساعة 8,15 ولغاية الساعة 15,00، باستثناء أيام الجمعة بحيث تكون من الساعة 8,15 ولغاية الساعة 10,30.

وأملت من المشتركين التجاوب مع هذا الاعلان وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم بدون أي تأخير، معتبرة هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن".