نتائج فحوصات الـ PCR لرحلات وصلت إلى بيروت في 5 تموز

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أفادت وزارة الصحة العامة أنّ فحوصات الـ PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أُجريت في المطار بتاريخ 5/7/2020، أظهرت وجود أربع حالات إيجابية.

وجاءت النتائج على الشكل الآتي:

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة فرنسا: شركة air france رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة EK رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة أثيوبيا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (حالة واحدة ايجابية)

رحلة ابو ظبي: شركة MEA رقم 419 (حالتين ايجابيتين)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت: شركة MEA رقم 403 (حالة واحدة ايجابية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة مدريد: شركة PU رقم 130 (جميعها سلبية)