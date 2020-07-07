عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 7 تموز 2020

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الأخبار: المصارف تسرق بيوت اللبنانيين

بعد «كرول»... «FTI» على صلة بإسرائيل أيضا



مساعدات مالية «محدودة» من الكويت وقطر









الديار: باريس «قلقة» من «المناوشات» الايرانية ـ الاسرائيلية وتحذر من تصعيد اميركي

واشنطن «مستاءة» بعد «نجاة» الحكومة... ونصرالله يحدد «معالم المرحلة» اليوم

«الدولار» مستمر «بالتحليق» ومجلس الوزراء في «حقل الغام» الهيئة الناظمة



نداء الوطن: صندوق النقد لن يقبل تعيين "هيئة ناظمة" منزوعة الصلاحيات

"قـشّـة" الكهرباء... هل تقصم ظهر الحكومة؟





اللواء: تعويم الحكومة فوق العتمة.. ومأزق تفاوض مع صندوق النقد

غجر لـ«اللواء»: الهيئة الناظمة بعد تعديل القانون 462.. وإدارة القرار لتحركات الشارع



البناء: أشكنازي وبني غانتس ينعيان ضمّ الضفة وصفقة القرن… ‏وأبي نادر رئيساً للدومينيكان /‏ عودة التلاعب بسوق الصرف وحرب ‏الشائعات انتقلت من الحكومة إلى الوزراء ‏‏/‏ نصرالله يطلّ اليوم: السفيرة الأميركيّة ‏والحملة على حزب الله ومصير الحكومة ‏والغاز /‏



النهار: خدعة "إصلاحية" تعوّم الحكومة بمحاصصة الكهرباء

الجمهورية: السلطة تضيع في السوق السوداء

the daily star: Hezbollah, Hamas blast annexation plans





l'orient le jour: La crédibilité du gouvernement une fois de plus à l’épreuve