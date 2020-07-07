عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 7 تموز 2020

الأخبار: المصارف تسرق بيوت اللبنانيين
بعد «كرول»... «FTI» على صلة بإسرائيل أيضا
مساعدات مالية «محدودة» من الكويت وقطر
الديار: باريس «قلقة» من «المناوشات» الايرانية ـ الاسرائيلية وتحذر من تصعيد اميركي
واشنطن «مستاءة» بعد «نجاة» الحكومة... ونصرالله يحدد «معالم المرحلة» اليوم
«الدولار» مستمر «بالتحليق» ومجلس الوزراء في «حقل الغام» الهيئة الناظمة
نداء الوطن: صندوق النقد لن يقبل تعيين "هيئة ناظمة" منزوعة الصلاحيات
"قـشّـة" الكهرباء... هل تقصم ظهر الحكومة؟
اللواء: تعويم الحكومة فوق العتمة.. ومأزق تفاوض مع صندوق النقد
غجر لـ«اللواء»: الهيئة الناظمة بعد تعديل القانون 462.. وإدارة القرار لتحركات الشارع
البناء: أشكنازي وبني غانتس ينعيان ضمّ الضفة وصفقة القرن… وأبي نادر رئيساً للدومينيكان / عودة التلاعب بسوق الصرف وحرب الشائعات انتقلت من الحكومة إلى الوزراء / نصرالله يطلّ اليوم: السفيرة الأميركيّة والحملة على حزب الله ومصير الحكومة والغاز /
النهار: خدعة "إصلاحية" تعوّم الحكومة بمحاصصة الكهرباء
الجمهورية: السلطة تضيع في السوق السوداء
the daily star: Hezbollah, Hamas blast annexation plans
l'orient le jour: La crédibilité du gouvernement une fois de plus à l’épreuve