أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 7 تموز 2020

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نداء الوطن: خفايا

بدأ "حزب الله" مطالبة المقترضين من القرض الحسن بسداد قروضهم بالدولار، وسُجّل احتجاج مئات المقترضين على هذا التدبير.

عُلم أنّ السفير السعودي وليد البخاري سيزور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اليوم للتداول معه في آخر المستجدات.

أوقف موظف في وزارة الاقتصاد والتجارة مقرّب من "حزب الله" مرسوم ترفيع الموظفين بعدما وقعه وزير المال غازي وزني والذي كان قد عمل عليه وزير الاقتصاد راوول نعمه ومستشاره برونو زهر.



اللواء: اسرار

همس

تحتاج المفاوضات بين بيروت وبغداد في موضوع «النفط مقابل الغذاء» إلى موافقة مسبقة من دولتين إقليمية ودولية ذات تأثير مباشر؟



غمز

تربط جهات نقدية حركة هبوط وإعادة ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء، باستحقاقات شهرية لقوى سياسية وحزبية..



لغز

تعكف جهات أوروبية على دراسة عظة أخيرة لمرجع روحي، بأبعادها الطائفية والوطنية، فضلاً عن وضعية لبنان الإقليمية..

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر قيادية في حزب بارز إن حكومة الرئيس حسان دياب باقية حتى الانتخابات النيابية عام 2022 وإن التعامل معها على هذا الأساس يوفر قواعد استقرار في الحياة السياسية سواء بالنسبة لقوى الموالاة أو المعارضة التي لا يزال يتصرّف بعضها بمنطق الأيام التي رافقت تسمية دياب وكانت الأجواء خلالها توحي أن عمر الحكومة لن يتعدّى شهوراً عدة.





كواليس

حاولت جهات دبلوماسية غربية في بيروت الحصول على معلومات أو تحليلات لمعرفة ظروف وسياق الإفراج الأميركي عن رجل الأعمال المتهم بتمويل حزب الله قاسم تاج الدين، وما إذا كان ذلك يعني اتصالات غير مباشرة بين واشنطن وحزب الله، بينما تحرّم إدارة الرئيس دونالد ترامب على حلفائها اي اتصال بحزب الله.