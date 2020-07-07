هل ينخفض الدولار «الاسود»؟

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الديار: ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء مجددا وتجاوز الـ9000ليرة، في المقابل أعلن مصرف لبنان انه سيؤمن المبالغ اللازمة بالعملات الأجنبية لتلبية حاجات مستوردي ومصنّعي المواد الأساسية والأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية على أساس سعر صرف 3900 ليرة، وهي تشمل مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الاساسية والمواد الاولية التي تدخل في الصناعات الغذائية على ان يتم تقديم الطلبات للمصارف وتسديد قيمتها نقدا بالليرة اللبنانية الى المصرف الذي سيسلمها بدوره الى مصرف لبنان، ويقوم هذا الاخير بتحويل قيمتها بالدولار الى حساب المصرف المعني لدى المصرف المراسل المعتمد لديه.

وعلم في هذا السياق ان السلة الغذائية المدعومة ارتفعت من 30 سلعة الى نحو 300 وهي تشمل عدة انواع من اللحوم، ومواد اولية لتربية الدجاج، واسماك، ومعلبات، وادوات يحتاجه المواطن في يومياته... وقد استبعدت مصادر مصرفية ان يؤدي هذا الاجراء الى تراجع سعر الدولار في السوق السوداء؟