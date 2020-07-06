كترخيرك : كونوا كتار... المونة ما بتنطر

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رغم الحضارة والتحضر... الحداثة والتطور

بعدا هي عمود البيت اللبناني بداخل البلد وخارجو

اللي نازل من ضيعتو بخبي مونة إمو أو ستو قبل ما يضب تيابو

ولمّا يجي على بلدو بعد سنين غربة بخلي للمكدوس بطريق الرجعة مطرح.. وللكشكات بيعمل ألف حساب.. والزعتر بكون قبلو بالطيارة

بشم فيهن ريحة إمو.. ريحة الأرض وطعمة لبنان وبيسرق منن صورة من الماضي الحلو

اليوم مونة ستّي وستّك بحاجة لدعمنا...

بحاجة لإلك..

#كترخيرك حملة بلدية من سطوح بيروت بتشبه لبنان وتراثنا الطيّب، شاركنا لبنانيتك وساهم معنا بدعم بيوت عايشة من تعبها وعرق الطبيعة

كونوا كتار... المونة ما بتنطر