خضر: بعلبك أهدت نورا للبنان رغم العتمة في حفل صوت الصمود

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اعتبر محافظ بعلبك بشير خضر في تصريح أن الحفل الموسيقي السمفوني "صوت الصمود" الذي نظمته لجنة مهرجانات بعلبك الدولية في قلعة بعلبك، للمايسترو هاروت فازليان، "تحول إلى صرخة أمل وحب للحياة ورفض للاستسلام أمام الصعاب والأزمات، ورغم جائحة كوفيد - 19".





وقال: "إنه شعور مزدوج ممزوج بين مرارة الألم والحزن وبين الأمل والفرح، لما نمر به من ظروف استثنائية وصعبة منذ مدة في لبنان، فأردنا رغم كل هذه الصعاب أن نبعث برسالة أمل من مدينة الشمس وقلعتها، ومن أعرق مهرجانات بالشرق الأوسط إلى كل اللبنانيين في جميع اصقاع العالم".





وأثنى خضر على "جميع العازفين والفنانين والتقنيين الذين لم يتقاضوا أي أجر مقابل هذه الحفلة، مقدمين كل ما يملكون لإضاءة شمعة أمل في عتمة الألم الذين نعيشه في لبنان".