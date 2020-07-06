كريدية: تمكنا من رفع كوتا الديزل... فهل سيتوقف الانترنت؟

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أعلن مدير عام هيئة اوجيرو عماد كريدية، في حديث لل LBCI، تمكن الهيئة من رفع كوتا الديزل المخصصة لهيئة اوجيرو ويتم توزيع المازوت في كل سنترالاتنا ويفترض ان تنتهي العملية مساء الغد ونكون بالتالي على جهوزية تامة لتقديم الخدمة على غالبية الاراضي اللبنانية للأشهر الـثلاثة المقبلة، موضحا ألا يوجد مشكلة في الانترنت، ولكن نعاني من مشكلة اساسية وتتمثل ببعد غرف التقوية عن سنرالات الهيئة، وفي ظل التقنين القاسي من الممكن ان يتوقف الانترنت عن العمل ولكن نحن نتكلم عن نسبة 2 % من المشتركين”.

ولفت كريدية الى ان “هناك مناطق مخدمة من قبل سنترالات هيئة اوجيرو وتكون الخدمة فيها الخدمة 24/24، والمراكز التي ستتأثر هي غرف التقوية الموجودة بالقرى والمناطق النائية”.