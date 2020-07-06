دياب استقبل بقرادونيان وهذا ما تم البحث به

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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي الأمين العام لحزب الطاشناق النائب آغوب بقرادونيان بحضور مستشار رئيس الحكومة خضر طالب.

وتم البحث خلال اللقاء في الأزمات والصعوبات المتعددة التي يواجهها لبنان ويعانيها المواطن.

وقال بقرادونيان بعد اللقاء: "ندعم الحكومة اللبنانية الحالية وخاصة في هذه الظروف الصعبة والحصار المفروض على البلد قبل أن يكون على الحكومة. تمنينا على دولة رئيس الحكومة الإسراع في تحقيق الإصلاحات المطلوبة إن كان الجزء المتعلق بالحكومة أو المتعلق بالمجلس النيابي، وشددنا على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس النيابي. دولة الرئيس يدرك حجم الأزمات ويتمنى على جميع القوى السياسية التعاون والتكاتف في هذا الوضع الصعب بعيدًا عن الإعتبارات السياسية لأنه إذا خسرنا البلد فلن نستطيع إعماره من جديد. الموضوع لا يتعلق بشخصية رئيس الوزراء أو أعضاء الحكومة بل بالوضع الصعب بشكلٍ عام. تمنينا على دولة الرئيس تفعيل عمل الحكومة وتفعيل عمل الوزارات والتفاعل مع المواطنين. نحن ككتلة نواب الأرمن وحزب الطاشناق ندعم الحكومة ونتمنى التعاون لحل المشاكل".