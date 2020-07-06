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فهمي زار دريان: الأمن جزء أساسي من أولويات الحكومة

6
JULY
2020
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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، الذي اكد لسماحته ان وزارة الداخلية تقوم بواجباتها في "حماية الناس وحفظ امنهم والتعاون مع الأجهزة الأمنية بما يلزم على مستوى الأمن الاستباقي"، مشددا على ان "الأمن جزء أساسي من أولويات الحكومة، كما ان الأمن الغذائي والاجتماعي والمعيشي هو أيضا من أولويات الحكومة وتعمل على معالجته وهذا يتطلب وحدة الصف وتعاون الجميع".

 

بدوره، ابدى المفتي دريان "خشيته من قضم صلاحيات بعض المحافظين وتعزيز صلاحيات محافظين أخرين مما يؤدي الى الخلل في التوازن المهدد في كثير من مواقع المسلمين في الدولة"، آملا "ان يكون التوازن شعار وزير الداخلية الذي يسعى لتحقيقه والذي يذكره له الجميع ويشكرونه عليه".

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