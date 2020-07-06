حتي ونظيره الايطالي في روما أكدا على أهمية استقرار لبنان

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التقى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي في روما، نظيره الايطالي لويجي دي مايو، وجرى البحث في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وشرح الوزير حتي جوانب الازمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية والمالية على لبنان.

وتم التوافق بين الوزيرين على "اهمية دور اليونيفيل في الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان"، وأكدا "اهمية استقرار لبنان بالنسبة للمنطقة ولاوروبا وحوض البحر الابيض المتوسط".

كما اكدا "ضرورة تثبيت استقرار لبنان عبر تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة والنظر في سبل قيام بمشاريع مشتركة تدعم الاقتصاد اللبناني".

واكد الوزير دي مايو "التزام ايطاليا مساعدة لبنان على حل ازمته الاقتصادية والمالية"، وشدد على "اهمية خطة النهوض الاقتصادية للحكومة اللبنانية"، واعتبر ان "صندوق النقد الدولي هو الباب الأول الذي يجب قرعه للوصول إلى الحل".

كما تناول اللقاء الاوضاع الاقليمية في سوريا وليبيا، فتم تأكيد "الحل السياسي السلمي للنزاع السوري، وحق الشعبين السوري والليبي بتقرير مصيرهما وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة مع التوافق على رفض التدخلات الاجنبية في هذين الملفين".