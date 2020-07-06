الشرق الأوسط أرض المؤامرات ( د. جيرار ديب)

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يقول ج.س.بادو: "مادام هناك ثمرة شهية متدلية من شجرةٍ في جنة عدن، فإنّ قطافها سيغوي أحد الناس." ينطبق قوله هذا، المربط بنصّ ديني حول نشأت الكون، على منطقتنا، الشرق الأوسط. تلك المنطقة، التي لم تعرف السلام الدائم، بل تعيش حرباً لا تنتهي. مؤامرات حيكت للمنطقة، منذ أن بدأ الإنسان يفتّش عن موارده، ومصادر عيشه خارج خغرافيته.

الثمرة المتدلية من الشجرة، هي منطقتنا. أمّا قاطفوها، فهم جميع الدول التي تتصارع اليوم على أرضنا، من إقليمية، إلى دولية. منطقتنا العربية تتمتّع بجغرافيةٍ سياسيةٍ، تفتح شهية الدول، فتجذبها وتحثّها على استعمارها، والتقاتل لإحتلالها. هذا ما يفتح السؤال أمامنا: هل المنطقة فعلًا، بما تملكه من موارد طبيعية وبشرية، هي الغاوية للدول والدافعة لإحتلالها؟ أمّ أنّ للصراعات والإنقسامات العربية بين الإخوة، دور في إضعاف موقفها المقاوم، فيستسهل الغريب ويحلتها؟

يشكل الموقع الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط، دورًا مهمًا في الاستراتيجية الدولية. المنطقة تعتبر الرابط بين قارات ثلاث، أوروبا وإفريقيا وآسيا، العالم القديم. وهي مركز الحضارات القديمة، ومهد الديانات السماوية. هي ثمرة مثمرة من الطاقات الطبيعية، لا سيما النفطية منها، والبشرية. فهي عائمة على آبارٍ من النفط والغاز، تشكّل الشرايين الرئيسية لإستمرارية الحياة في الغرب، ولإنتاج السلع للشركات العملاقة.

إنّ وجود الموارد الطبيعية، الغنية بها تلك المنطقة، دفعت بالدول الغربية للعمل على وضع اليد ّ عليها. لذا، أتت الجيوش الغربية، مع سقوط الأنظمة الحاكمة مع الحراك العربي، لتفرض أمرًا واقعًا جديدًا على المنطقة. هذا الأمر يعتمد على إتفاقيةٍ جديدةٍ، تختلف عن سايكس-بيكو، وتشبه القوى الفاعلة اليوم في المنطقة.

أمّا بالنسبة إلى الطاقة البشرية، فالغرب يعاني من انخفاض في معدل الولادات، الأمر الذي يؤثّر على نسبة الإنتاج، فتسقط سلعة أمام السلع المنافسة لها، لا سيما الصينية الزهيدة الأسعار؛ هذا ما دفع به اذاً، للتفتيش عن مصادر لليدّ العاملة الرخيصة، فكانت منطقة الشرق الأوسط.

لذلك، نستطيع الإستنتاج، أنّ الأزمة السورية قد تكون المفتعلة. فرغم ما تحمل من مآسي على الشعب السوري، إلا أنّها شكلت فرصةً عند الدول الغربية، للإستفادة من اليد العاملة الفتية والمتعلّمة منها، لتفعيل العجلة الإقتصادية في القارة العجوز.

استطاعت الدول الغربية ضرب الوحدة العربية، عبر فرض سياسات تقسيمية للمنقطة. وأبرز تلك السياسات، ما عُرفت باتفاقية سايكس – بيكو. تلك الإتفاقية التي هدفت إلى شرذمة الموقف العربي، عبر القضاء على مفهوم الخلافة الإسلامية، ووضع البلاد تحت رحمة مشروعين: الأول، هو المشروع القُطري، حيث يتمّ تعيين حكام يؤكدون الولاء لأسيادهم الغرب. والثاني، تطبيق المشروع الصهيوني، عبر اغتصاب أرض فلسطين، وزرع الدول العنصرية الأولى في العالم.

لا شكّ أنّ للموقع الجغرافي للمنطقة أهمية كبيرة. لقد اكتسب الوطن العربي بسبب موقعه الجغرافي أهميةً كبرى في العصور القديمة والحديثة. ولكنّ التخبّط العربي بين مختلف مكوناته، الطائفية والمذهبية، والعشائرية، يفتح شهية الغرب للقدوم فاتحين المنطقة، وفارضين الإستعمار عليها.

إضافة إلى أهمية المنطقة الجغرافية، هناك تنوعها المذهبي والطائفي والسياسي، الذي سيؤدي حتمًا إلى تغذية روح الإنقسام بين العرب. إذ تشهد المنطقة العربية، من النيل إلى الفرات، صراعات ذات طابع مذهبي حينًا، وعقائدي حيناً آخر. هذا ما يضعف الموقف العربي، ويفسح المجال أمام الآخر للإستفادة منه، ودخول المنطقة، والنيل من مواردها.

إنّ الصراعات العربية – العربية، والولاءات للخارج، أعطت للدول الأخرى مجالًا للتدخل في سياساتها، من ليبيا، إلى العراق، وصولًا إلى لبنان. أليس هذا ما ذكره الوزير الأميركي السابق، ثعلب السياسة الخارجية الأميركية، هنري كسنجر، بأّن القضاء على الوحدة العربية يتوقّف على ضرب هذه الدول الثلاث؟!

أخيرًا، مهما كانت الأسباب وتنوّعت، إلّا أننا يجب أن نتوقف عند تلك الثمرة المتدلية من الشجرة، التي أغرت الدول للتدخل عسكريًا وسياسيًا. جميع الدول، تفتّش اليوم عن مصالحها داخل الشارع العربي. فمنها من يفتّش عن أمجاد الإمبراطوريات الضائعة على أرض عالمنا العربي، كالحضارة العثمانية. ومنها من أتى ليعقد الصفقات ويجني الأموال، ويأخذ الخيرات، كالولايات المتحدة وروسيا.

في نهاية المطاف، الجميع يفتّش عن مصالحه ومصالح شعوبه، وقد أتى لحماية المصالح للدول الصهيونية. لذا، يجب إحياء القومية العربية من جديد، كي ننقذ ما تبقى من دول هذه المنطقة، وشعوبها. فإنّ الوقوف صفًا موحدًا سيكون الحاجز المنيع أمام تلك المؤامرات التي تحاك للمنطقة.