جمعيّة عدل ورحمة : تفعيل المهارات من أجل الاكتفاء الذاتي

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تعمل جمعيّة عدل ورحمة مع " جدّد لبنان" و” The Women collective “ و “ Field To Fork على مشروع إعادة التأهيل النفسي والمهني، وتفعيل المهارات لدى السجناء السابقين ومستخدمي المخدِّرات والمشردين، الذين لا مأوى لهم، في بيت الإيواء - الرابية التابع للجمعيّة.

يصب التأهيل في تجديد تعلّم المهارات، من خلال تجديد وتأهيل الأراضي الزراعية لزرعها، من أجل الاكتفاء الذاتي. هدف المشروع العمل على تمكين المجتمعات الضعيفة، بغية تطوير مهاراتها الإجتماعية والمهنية، من خلال العمل الزراعي، وخلق فرص عمل، تسهم في التنمية المستدامة التي تفتقر اليها بلادنا.

بو نصار

أعربت المسؤولة عن بيت الإيواء - الرابية، المرافقة الإجتماعية، دنيز بو نصار " عن أهمية المشروع لما له من ارتدادات ومفاعيل إيجابية على حياة نزلاء بيت الإيواء" كما إعتبرت" هذا المشروع التأهيلي، الذي يهدف الى تنمية المهارات، وإعادة الثقة بالذات، وتغيير السلوك، وتثبيت المبادئ الصحيحة والقيم الناجعة.

بعقليني

بالمناسبة أكدّ رئيس الجمعيّة الأب د. نجيب بعقليني " على التعاون المثمر مع سائر الجمعيّات والمؤسسات، لا سيّما في هذه الظروف الصعبة على جميع الصعد، التي تعنى بالسجناء السابقين، كما مستخدمي المخدرات الذين يتابعون العلاج والتأهيل عن طريق برنامج " العلاج بالبدائل" الذي تقدمه الجمعيّة مع فريق عمل متخصص". واثنى على " تفاعل نزلاء بيت الإيواء، في الإنخراط المستمر في إنجاح إعادة التأهيل، والعمل على التمكين، وإكتساب مهارات جديدة، تخولهم الانخراط من جديد، في سوف العمل، والتفاعل الإجتماعي الإيجابي ، ممّا يسهم في الإكتفاء الذاتي الى حدَّ ما".

وشكر " كلّ من ساهم ويسهم في دعم تلك المشاريع، التي تصبّ بالخير على أفراد المجتمع كافةً، لإنها حاجة ملّحة للحدّ من الأزمات، والعمل على نهضة المجتمع، بنشر ثقافة التضامن والتعاون والتآخي، والعمل على النموّ والازدهار".