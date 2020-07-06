في بلدة لبنانية .. قتيل وجريح بإشكال على خلفية معاكسة فتاة!

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بحسب صحيفة "الاخبار" ، وقع خلاف في منطقة جبال الأربعين في بقاعصفرين في الضنية بين شبّان من المنطقة وركاب باص سيّاح قادمين من منطقتَي طرابلس وصيدا. وحصل تضارب بين عدد من أبناء المنطقة وعدد من ركاب الباص على خلفية معاكسة فتاة. واستُخدمت عصيّ وسكاكين في الإشكال. غير أنّ الخلاف لم ينتهِ، بل عمد الشبان المعتدون إلى نصب مكمن للباصات في بلدة سير على مفترق الطريق المؤدي إلى بقاعصفرين، حيث تجدد الخلاف. وهناك عمد أحدهم إلى إطلاق النار على أحد الباصات حيث قتل السائق جراء إصابته برصاصة في رأسه (سوري الجنسية) وأصيب شخص آخر بجروح.