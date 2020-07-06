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الجمهورية: على صعيد وباء كورونا، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 7 حالات للوافدين و11 حالة من المقيمين. ورفعت الإصابات الجديدة العدد التراكمي إلى 1873. إلى ذلك، سُجّلت أمس حالة وفاة جديدة.

من جهته، أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي أنّ عدد المرضى المصابين بالفيروس الموجودين داخل المستشفى قيد المتابعة هو 15 مريضاً، بينهم حالة واحدة حرجة.

وتزامناً، أعلنت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار، في تقريرها اليومي، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، جميعهم عائدون من العراق، الأمر الذي رفع عدد المصابين المسجّلين في عكار الى 84 إصابة.