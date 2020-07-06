عناوين الصحف ليوم الأثنين 6 تموز 2020

الأخبار: إسرائيل ــ إيران: حرق الأصابع
السفيرة الأميركية تهدّد دياب
اقتراح تعديل قانون الكهرباء: «حلم» الخصخصة يعود إلى الحياة
الديار: عجز الموزانة يدكّ مضاجع الليرة... والعقوبات والسوق السوداء ترفع سعر الدولار
الصفقة العراقية ــ اللبنانية رهينة المزاج والرضى الأميركي على حكومة الكاظمي
نداء الوطن: تعيينات بلا آلية غداً... وبديل بيفاني بين بري وباسيل
"حزب الله" للحلفاء: لا تلعبوا بموازين القوى
اللواء: حكومة «الإجتماعات والخبريات» باقية.. فهل تعيينات الكهرباء غداً ترفع العتمة؟
الراعي يطالب عون بفك الحصار عن الشرعية.. ورهان رسمي على النفط العراقي
النهار: ليلة بعلبك: هيبة العنوان ورهبة الزمان على جبين لبنان
الجمهورية: المحاصصة تراعي الكفاية غداً
the daily star: Cabinet set to act on ailing electricity sector
l'orient le jour: Raï presse Aoun de « briser le siège imposé à la libre décision nationale »