عناوين الصحف ليوم الأثنين 6 تموز 2020

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الأخبار: إسرائيل ــ إيران: حرق الأصابع

السفيرة الأميركية تهدّد دياب

اقتراح تعديل قانون الكهرباء: «حلم» الخصخصة يعود إلى الحياة

الديار: عجز الموزانة يدكّ مضاجع الليرة... والعقوبات والسوق السوداء ترفع سعر الدولار

الصفقة العراقية ــ اللبنانية رهينة المزاج والرضى الأميركي على حكومة الكاظمي

نداء الوطن: تعيينات بلا آلية غداً... وبديل بيفاني بين بري وباسيل

"حزب الله" للحلفاء: لا تلعبوا بموازين القوى

اللواء: حكومة «الإجتماعات والخبريات» باقية.. فهل تعيينات الكهرباء غداً ترفع العتمة؟

الراعي يطالب عون بفك الحصار عن الشرعية.. ورهان رسمي على النفط العراقي

النهار: ليلة بعلبك: هيبة العنوان ورهبة الزمان على جبين لبنان



الجمهورية: المحاصصة تراعي الكفاية غداً



the daily star: Cabinet set to act on ailing electricity sector

l'orient le jour: Raï presse Aoun de « briser le siège imposé à la libre décision nationale »