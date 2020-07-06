أسرار الصحف ليوم الأثنين 6 تموز 2020

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال دبلوماسي عربي سابق مقيم في لبنان إن جرأة السياسيين اللبنانيين عجيبة غريبة فالذين كانوا يحكمون البلد خلال ثلاثين سنة ويتنعّمون بموارد البلد وتفاقمت في ظل حكمهم الديون وتحقق بفضلهم إفلاس البلد ولا يزالون يحكمون المجتمع يخاطبون حكومة لم تكن لأعضائها يدٌ في ما جرى، وورثت عنهم كل المصائب ولم يمض على عمرها خمسة شهور بدعوتها للخجل والرحيل.



كواليس

قالت مصادر دبلوماسية أوروبية إنها تتوقع عملاً إيرانياً كبيراً يستهدف منشآت حيوية في كيان الاحتلال إذا ثبت أن الحرائق التي اشتعلت في منشآت إيرانيّة وكذلك الحادث الذي وقع في منشأة نووية نتاج عمل استخباريّ يقف وراءه الكيان. وحذرت المصادر من بدء حرب مخابرات ساخنة قد تتحوّل إلى مواجهة عسكرية.

نداء الوطن: خفايا

ترجّح أوساط مطلعة أن يؤدي عدم ضبط عمليات التهريب عبر الحدود مع سوريا إلى تعريض شركات لبنانية لخطر عقوبات قانون «قيصر» جراء اتهامها بالضلوع في خرق هذا القانون.

بدأت مصارف عدّة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاقها مع مصرف لبنان بزيادة رأسمالها من خلال ضخ Fresh Money في حساباتها.

أبدى وزير بارز تخوفه من أن تؤدي الأزمة الإجتماعية المتفاقمة إلى فوضى تصعب السيطرة عليها رغم التماسك الأمني والتنسيق بين الأجهزة.

اللواء: اسرار

همس

ما زال التواصل ناشطاً بين قيادات أربعة أحزاب وتيارات سياسية رئيسية حول تركيبة الحكومة العتيدة وبرنامج الأولويات في انطلاقتها، بما في ذلك شروط تحسين العلاقات مع المحور العربي - الغربي!

لغز

لم يتمكن العديد من موظفي القطاع العام من الوصول إلى مكاتبهم أواخر الأسبوع الماضي، بسبب عدم تأمين المازوت لمولدات عدد من الوزارات!