"الحزب": لوجوب الإقلاع عن نغمة المطالبة بتغيير الحكومة

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نداء الوطن: ضبط "ح زب الله" إيقاع حلفائه وأعاد رصّ الصفوف في حكومة حسان دياب، مؤكداً لكل من يعنيه الأمر داخل التركيبة الحكومية أنّها "باقية وغير مسموح التلاعب بموازين القوى راهناً"، حسبما نقلت مصادر وزارية لـ"نداء الوطن"، كاشفةً أنّ "الحزب شدد على "وجوب الإقلاع عن نغمة المطالبة بتغيير الحكومة لأنّ المطلوب في هذه المرحلة تكاتف جميع أفرقائها لدفعها نحو تحقيق بعض الخطوات التي تساعد على تغيير النظرة إليها أمام الرأي العام، وعليه تم الاتفاق في هذا السياق على سلسلة من الخطوات تتبلور معالمها ابتداءً من (غد) الثلاثاء في جلسة مجلس الوزراء".

إذاً، نجح "ح زب الله" مرحلياً في تحصين بيته الحكومي بشكل أراح دياب وأعطاه جرعة دعم مستحقة من الحزب "بعدما أدى فروض المبايعة على أكمل وجه" لتوجهاته "شرقاً" عبر تفعيل قنوات الاتصال مع الصين والعراق وإيران، على تعبير نداء الوطن.